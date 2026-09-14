Долги по зарплате: сколько производств открыли на Харьковщине (аналитика)

31 производства по взысканию задолженности по зарплате открыли на Харьковщине с начала года. По всей Украине за этот период таких дел насчитывается 4621, сообщает ресурс «Опендатабот».

Аналитики говорят: это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было открыто 5470 таких производств.

«Более трети новых производств приходится на поставщиков электроэнергии и газа — 1 545. Еще 989 производств, или 21% — долги производителей химической продукции. Далее следуют производство другого транспортного оборудования — 263 производства, машин — 235 и строительство сооружений — 196», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего дел (1527) приходится на Кировоградщину. На втором месте Днепропетровщина – 806 производств. Далее следуют Львовщина, Сумщина и Одесская область.

Меньше новых производств зафиксировано на Луганщине и Буковине — по два. Еще пять дел открыли в Хмельницкой области, девять — на Херсонщине и 13 — на Волыни.

Напомним, подростки все больше хотят заработать до 18-ти. В Харьковской области официально работают 120 несовершеннолетних, сообщал ресурс «Опендатабот». За семь месяцев этого года в Украине трудоустроили более пяти тысяч детей. Чаще всего на работу выходят подростки 16 и 17 лет. Лидирует по количеству таких работников Киев – более 1600 подростков, на втором месте Днепровщина – 1100 юных работников. Аналитики говорят: молодежью все больше интересуются и сами работодатели.