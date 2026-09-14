Борги по зарплаті: скільки проваджень відкрили на Харківщині (аналітика)

31 провадження щодо стягнення заборгованості по зарплаті відкрили на Харківщині з початку року. По всій Україні за цей період таких справ налічується 4621, повідомляє ресурс “Опендатабот”.

Аналітики кажуть: це на 16% менше, ніж за аналогічний період торік, коли було відкрито 5470 таких проваджень.

“Понад третина нових проваджень припадає на постачальників електроенергії та газу — 1 545. Ще 989 проваджень, або 21% — борги виробників хімічної продукції. Далі йдуть виробництво іншого транспортного устатковання — 263 провадження, машин — 235 та будівництво споруд — 196”, – йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, найбільше справ (1527) припадає цьогоріч на Кіровоградщину. На другому місці Дніпропетровщина – 806 проваджень. Далі йдуть Львівщина, Сумщина та Одещина.

Найменше нових проваджень зафіксовано на Луганщині та Буковині — по два. Ще п’ять справ відкрили на Хмельниччині, дев’ять – на Херсонщині та 13 – на Волині.

Нагадаємо, підлітки все більше хочуть заробити до 18-ти. На Харківщині офіційно працюють 120 неповнолітніх, повідомляв ресурс «Опендатабот». Загалом за сім місяців цього року в Україні працевлаштували понад п’ять тисяч дітей. Найчастіше на роботу виходять підлітки 16 та 17 років. Лідирує за кількістю таких працівників Київ — понад 1600 підлітків, на другому місці Дніпровщина — 1100 юних працівників. Аналітики кажуть: молоддю дедалі більше цікавляться і самі роботодавці.