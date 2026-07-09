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Долги за землю: с кого хотят взыскать миллионы грн на Харьковщине

Общество 12:06   09.07.2026
Виктория Яковенко
Долги за землю: с кого хотят взыскать миллионы грн на Харьковщине

Правоохранители отмечают: на Берестинщине бюджеты громад недополучили более 2,6 млн грн из-за долгов за пользование землей. Поэтому через суд эти деньги хотят взыскать.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Берестине ООО, владеющее комплексом нежилых помещений, не оформило право на землю под ними.

«Несмотря на это, предприятие в течение 2018 — 2026 годов пользовалось коммунальным участком без договора аренды и не платило за него. Прокуроры требуют взыскать с ООО более 1,5 млн грн безосновательно сохраненных средств», — отметили правоохранители.

Другой случай касается физического лица, которому в 2016 году передали в аренду земельный участок для ведения фермерского хозяйства, добавили в прокуратуре. Речь идет о земле площадью 37 га, расположенной в пределах Староверовской громаде.

«Однако арендатор систематически нарушал условия договора и с 2020 по 2026 год игнорировал обязанность платить за пользование участком. В результате этого местный бюджет недополучил более 1,1 млн гривен. В этом случае прокуратура требует не только взыскать задолженность, но и расторгнуть договор аренды и вернуть землю громаде”, — рассказали правоохранители.

Соответствующие иски уже направили в суд.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура подала иск на застройщика известного ТРЦ в городе. Отмечалось, что речь идет об одном из крупнейших коммерческих объектов города — масштабном многофункциональном торгово-развлекательном комплексе в Харькове, который введен в эксплуатацию в 2021 году. Согласно проектной и сметной документации стоимость строительства составляла 2,35 млрд гривен. Однако, установили правоохранители, во время многолетнего строительства ТРЦ застройщик не исполнил обязанности по уплате средств долевого участия.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители отмечают: на Берестинщине бюджеты громад недополучили более 2,6 млн грн из-за долгов за пользование землей. Поэтому через суд эти деньги хотят взыскать.".