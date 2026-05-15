Live

Более 180 млн хотят взыскать с застройщика известного ТРЦ в Харькове: детали

Общество 14:19   15.05.2026
Виктория Яковенко
Более 180 млн хотят взыскать с застройщика известного ТРЦ в Харькове: детали Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщает: подали иск к застройщику известного ТРЦ в городе.

Отмечается: речь идет об одном из крупнейших коммерческих объектов города — масштабном многофункциональном торгово-развлекательном комплексе в Харькове, который введен в эксплуатацию в 2021 году. Согласно проектной и сметной документации, стоимость строительства составляла 2,35 млрд гривен.

«Таким образом, во время многолетнего строительства ТРЦ застройщик не исполнил обязанности по уплате средств долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, предусмотренного законодательством для таких масштабных проектов», — пояснили правоохранители.

Поэтому обратились в суд с иском о взыскании указанных средств.

«Эти средства должны быть взысканы в бюджет громады как недополученный ресурс для развития города», — подчеркнули в прокуратуре.

Читайте также: На 14 лет «сядет» житель Харьковщины: до чего довела ревность

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома
15.05.2026, 13:40
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
14.05.2026, 17:31
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
15.05.2026, 06:00
Могла зарабатывать на авто для ВСУ: поймали харьковскую благотворительницу
Могла зарабатывать на авто для ВСУ: поймали харьковскую благотворительницу
15.05.2026, 11:30
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
Более 180 млн хотят взыскать с застройщика известного ТРЦ в Харькове: детали
Более 180 млн хотят взыскать с застройщика известного ТРЦ в Харькове: детали
15.05.2026, 14:19

Новости по теме:

25.07.2024
Старинную церковь в селе Пархомовка на Харьковщине вернул государству суд
19.03.2024
Захватил землю у реки в Харькове и построил там беседки: что решил суд
20.12.2023
На Купянщине нашли ряд укрытий в непригодном состоянии — прокуратура
08.12.2023
Укрытие в непригодном состоянии нашли в Харькове: прокуратура пошла в суд
27.11.2023
Привести в порядок укрытия на 600 человек на Харьковщине требуют через суд


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более 180 млн хотят взыскать с застройщика известного ТРЦ в Харькове: детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 14:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщает: подали иск к застройщику известного ТРЦ в городе.".