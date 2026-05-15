Более 180 млн хотят взыскать с застройщика известного ТРЦ в Харькове: детали
Харьковская областная прокуратура сообщает: подали иск к застройщику известного ТРЦ в городе.
Отмечается: речь идет об одном из крупнейших коммерческих объектов города — масштабном многофункциональном торгово-развлекательном комплексе в Харькове, который введен в эксплуатацию в 2021 году. Согласно проектной и сметной документации, стоимость строительства составляла 2,35 млрд гривен.
«Таким образом, во время многолетнего строительства ТРЦ застройщик не исполнил обязанности по уплате средств долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, предусмотренного законодательством для таких масштабных проектов», — пояснили правоохранители.
Поэтому обратились в суд с иском о взыскании указанных средств.
«Эти средства должны быть взысканы в бюджет громады как недополученный ресурс для развития города», — подчеркнули в прокуратуре.
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 14:19;