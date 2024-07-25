Старинную церковь в селе Пархомовка на Харьковщине вернул государству суд
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск в интересах государства в лице ХОВА и признал незаконным и отменил решение исполкома о праве собственности на памятник архитектуры национального значения «Покровская церковь» в селе Пархомовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Основанием для иска стало установление факта выбытия из государственной собственности объекта культурного наследия, который в соответствии с требованиями Закона Украины «О Перечне не подлежащих приватизации памятников культурного наследия» и может принадлежать только государству.
Областная прокуратура установила, что в 2009 году на основании решения райсуда и решения исполкома сельсовета, этот памятник национального значения выбыл из государственной собственности.
При этом орган местного самоуправления безосновательно выдал свидетельство о праве собственности на объект культурного наследия. Хотя Министерство культуры и информационной политики Украины соответствующие согласования не давало.
В результате таких действий нарушено исключительное право собственности государства на объект культурного наследия национального значения, а также созданы реальные риски повреждения или уничтожения архитектурного наследия Украины.
Читайте также: Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: иск, памятник архитектуры, Пархомовка, Покровская церковь, суд, Харьковская областная прокуратура, храм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Старинную церковь в селе Пархомовка на Харьковщине вернул государству суд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск в интересах государства в лице ХОВА и признал незаконным и отменил решение исполкома о праве собственности на памятник архитектуры национального значения «Покровская церковь» в селе Пархомовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.".