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Старинную церковь в селе Пархомовка на Харьковщине вернул государству суд

Общество 18:48   25.07.2024
Оксана Якушко
Старинную церковь в селе Пархомовка на Харьковщине вернул государству суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск в интересах государства в лице ХОВА и признал незаконным и отменил решение исполкома о праве собственности на памятник архитектуры национального значения «Покровская церковь» в селе Пархомовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Основанием для иска стало установление факта выбытия из государственной собственности объекта культурного наследия, который в соответствии с требованиями Закона Украины «О Перечне не подлежащих приватизации памятников культурного наследия» и может принадлежать только государству.

Областная прокуратура установила, что в 2009 году на основании решения райсуда и решения исполкома сельсовета, этот памятник национального значения выбыл из государственной собственности.

При этом орган местного самоуправления безосновательно выдал свидетельство о праве собственности на объект культурного наследия. Хотя Министерство культуры и информационной политики Украины соответствующие согласования не давало.

В результате таких действий нарушено исключительное право собственности государства на объект культурного наследия национального значения, а также созданы реальные риски повреждения или уничтожения архитектурного наследия Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 18:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск в интересах государства в лице ХОВА и признал незаконным и отменил решение исполкома о праве собственности на памятник архитектуры национального значения «Покровская церковь» в селе Пархомовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.".