Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харьков  +35°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству

Общество 13:49   04.07.2024
Виктория Яковенко
Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители вернули государству памятник культурного наследия «Медицинское общество» и земли историко-культурного назначения в центре Харькова.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о памятнике градостроительства и архитектуры местного значения и земельном участке по улице Максимилиановской, на котором он расположен. Площадь достопримечательности составляет 632,4 кв м, а ее стоимость – 15 млн грн. Площадь участка историко-культурного назначения, о котором идет речь — 2 470 кв м, а ее стоимость — 1,4 млн грн.

По данным ЕГРСР, на указанные земли было установлено решение о признании права частной собственности.

«Спорное судебное решение напрямую оказало негативное влияние на законные права и интересы действительных владельцев памятника — государства в лице Фонда государственного имущества Украины, и спорного земельного участка историко-культурного назначения — государства в лице ХОВА, решения об их передаче в частную собственность или пользования истцу не принимали, в указанном хозяйственном деле участия не принимали», — добавили в прокуратуре.

Заместитель руководителя облпрокуратуры в августе прошлого года подал апелляционную жалобу в интересах государства. После почти года слушания дела истец подал заявление об отказе от иска.

Правоохранители обеспечили фактическое восстановление нарушенного права государства в лице Фонда госимущества Украины и ХОВА и вернули государству указанный памятник и земли историко-культурного назначения.

02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики
Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики
04.07.2024, 14:39
Главные новости Харькова 4 июля: обстрелы, ситуация в Сотницком Казачке
Главные новости Харькова 4 июля: обстрелы, ситуация в Сотницком Казачке
04.07.2024, 14:43
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
04.07.2024, 07:35
Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко
Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко
04.07.2024, 13:14
«Ермак – мощный менеджер, делает, что я ему говорю» — Зеленский
«Ермак – мощный менеджер, делает, что я ему говорю» — Зеленский
04.07.2024, 14:12
Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков
Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков
03.07.2024, 14:10

Новости по теме:


Вы читали новость: «Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули государству памятник культурного наследия «Медицинское общество» и земли историко-культурного назначения в центре Харькова.".