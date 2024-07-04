Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству
Правоохранители вернули государству памятник культурного наследия «Медицинское общество» и земли историко-культурного назначения в центре Харькова.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о памятнике градостроительства и архитектуры местного значения и земельном участке по улице Максимилиановской, на котором он расположен. Площадь достопримечательности составляет 632,4 кв м, а ее стоимость – 15 млн грн. Площадь участка историко-культурного назначения, о котором идет речь — 2 470 кв м, а ее стоимость — 1,4 млн грн.
По данным ЕГРСР, на указанные земли было установлено решение о признании права частной собственности.
«Спорное судебное решение напрямую оказало негативное влияние на законные права и интересы действительных владельцев памятника — государства в лице Фонда государственного имущества Украины, и спорного земельного участка историко-культурного назначения — государства в лице ХОВА, решения об их передаче в частную собственность или пользования истцу не принимали, в указанном хозяйственном деле участия не принимали», — добавили в прокуратуре.
Заместитель руководителя облпрокуратуры в августе прошлого года подал апелляционную жалобу в интересах государства. После почти года слушания дела истец подал заявление об отказе от иска.
Правоохранители обеспечили фактическое восстановление нарушенного права государства в лице Фонда госимущества Украины и ХОВА и вернули государству указанный памятник и земли историко-культурного назначения.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули государству памятник культурного наследия «Медицинское общество» и земли историко-культурного назначения в центре Харькова.".