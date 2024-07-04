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Пам’ятки культури й історичні землі в центрі Харкова повернули державі

Суспільство 13:49   04.07.2024
Вікторія Яковенко
Пам’ятки культури й історичні землі в центрі Харкова повернули державі Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повернули державі пам’ятки культурної спадщини «Медичне товариство» та землі історико-культурного призначення в центрі Харкова.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, йдеться про пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення та земельну ділянку по вулиці Максиміліанівській, на якій вона розташована. Площа пам’ятки складає 632,4 кв. м, а її вартість — 15 млн грн. Площа ділянки історико-культурного призначення, про яку йдеться — 2 470 кв. м, а її вартість — 1,4 млн грн.

За даними ЄДРСР, на вказані землі було встановлено рішення про визнання права приватної власності.

«Спірне судове рішення безпосередньо мало негативний вплив на законні права та інтереси дійсних власників пам’ятки – держави в особі Фонду державного майна України, та спірної земельної ділянки історико-культурного призначення – держави в особі ХОВА, які рішення про їх передачу у приватну власність або користування позивачу не приймали, у вказаній господарській справі участі не брали», – додали в прокуратурі.

Заступник керівника облпрокуратури у серпні торік подав апеляційну скаргу в інтересах держави. Після майже року слухання справи позивач подав заяву про відмову від позову.

Тож правоохоронці забезпечили фактичне поновлення порушеного права держави в особі Фонду держмайна України та ХОВА та повернули державі вказану пам’ятку та землі історико-культурного призначення.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повернули державі пам’ятки культурної спадщини «Медичне товариство» та землі історико-культурного призначення в центрі Харкова.".