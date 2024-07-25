Старовинну церкву у селі Пархомівка на Харківщині суд повернув державі

Господарський суд Харківської області задовольнив позов на користь держави в особі ХОВА та визнав незаконним та скасував рішення виконкому про право власності на пам’ятник архітектури національного значення «Покровська церква» у селі Пархомівка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Підставою для позову стало встановлення факту вибуття з державної власності об’єкта культурної спадщини, який, відповідно до вимог Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», може належати тільки державі.

Обласна прокуратура встановила, що у 2009 році, на підставі рішення райсуду та рішення виконкому сільради, ця пам’ятка національного значення вибула з державної власності.

Водночас орган місцевого самоврядування безпідставно видав свідоцтво про право власності на об’єкт культурної спадщини. Хоча Міністерство культури та інформаційної політики України відповідних погоджень не давало.

Внаслідок таких дій порушено виключне право власності держави на об’єкт культурної спадщини національного значення, а також створені реальні ризики ушкодження чи знищення архітектурної спадщини України.