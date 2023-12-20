На Купянщине нашли ряд укрытий в непригодном состоянии — прокуратура
Несколько укрытий на балансе предприятий, медицинских и образовательных учреждений в Купянском районе, которые суммарно рассчитаны на 1782 человека, через суд требуют привести в порядок.
«В течение ІІ полугодия текущего года Купянской окружной прокуратурой направлено 7 исковых заявлений об обязательстве балансодержателей привести в надлежащее техническое состояние сооружения гражданской защиты и готовность к укрытию населения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Как сообщили правоохранители, среди выявленных недостатков — отсутствие беспрепятственного доступа населения, в частности, лиц с инвалидностью, защитных сооружений, отсутствие первичных средств пожаротушения и неисправность систем внутреннего противопожарного водоснабжения и пожарной автоматики.
Кроме того, прокуратура требует от балансодержателей обеспечить укрытие лекарственными средствами, а также принять меры по защите указанных помещений от подтопления и затопления грунтовыми и сточными водами.
Сейчас суд удовлетворил 2 исковых заявления, еще 5 — находятся на рассмотрении.
Читайте также: В двух деоккупированных селах под Харьковом монтируют уличные укрытия (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: иск, Купянский, непригодное, прокуратура, район, суд, укрытие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянщине нашли ряд укрытий в непригодном состоянии — прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько укрытий на балансе предприятий, медицинских и образовательных учреждений в Купянском районе, которые суммарно рассчитаны на 1782 человека, через суд требуют привести в порядок.".