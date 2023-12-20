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На Купянщине нашли ряд укрытий в непригодном состоянии — прокуратура

Общество 11:17   20.12.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине нашли ряд укрытий в непригодном состоянии — прокуратура

Несколько укрытий на балансе предприятий, медицинских и образовательных учреждений в Купянском районе, которые суммарно рассчитаны на 1782 человека, через суд требуют привести в порядок.

«В течение ІІ полугодия текущего года Купянской окружной прокуратурой направлено 7 исковых заявлений об обязательстве балансодержателей привести в надлежащее техническое состояние сооружения гражданской защиты и готовность к укрытию населения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщили правоохранители, среди выявленных недостатков — отсутствие беспрепятственного доступа населения, в частности, лиц с инвалидностью, защитных сооружений, отсутствие первичных средств пожаротушения и неисправность систем внутреннего противопожарного водоснабжения и пожарной автоматики.

Кроме того, прокуратура требует от балансодержателей обеспечить укрытие лекарственными средствами, а также принять меры по защите указанных помещений от подтопления и затопления грунтовыми и сточными водами.

Сейчас суд удовлетворил 2 исковых заявления, еще 5 — находятся на рассмотрении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько укрытий на балансе предприятий, медицинских и образовательных учреждений в Купянском районе, которые суммарно рассчитаны на 1782 человека, через суд требуют привести в порядок.".