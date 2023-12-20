На Куп’янщині знайшли низку занедбаних укриттів – прокуратура
Кілька укриттів на балансі підприємств, медичних та освітніх закладів у Куп’янському районі, що сумарно розраховані на 1782 осіб, через суд вимагають привести до ладу.
«Протягом ІІ півріччя поточного року Куп’янською окружною прокуратурою направлено 7 позовних заяв про зобов’язання балансоутримувачів привести в належний технічний стан споруди цивільного захисту та готовність до укриття населення», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Як повідомили правоохоронці, серед виявлених недоліків — відсутність безперешкодного доступу населення, зокрема, осіб з інвалідністю, до захисних споруд, відсутність первинних засобів пожежогасіння та несправність систем внутрішнього протипожежного водопостачання і пожежної автоматики.
Крім того, прокуратура вимагає від балансоутримувачів забезпечити укриття лікарськими засобами та медичними виробами, а також вжити заходів щодо захисту зазначених приміщень від підтоплення і затоплення ґрунтовими та стічними водами.
Наразі суд задовольнив 2 позовні заяви, ще 5 – перебувають на розгляді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: иск, Купянский, непригодное, прокуратура, район, суд, укрытие;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька укриттів на балансі підприємств, медичних та освітніх закладів у Куп’янському районі, що сумарно розраховані на 1782 осіб, через суд вимагають привести до ладу.".