У двох деокупованих селах під Харковом монтують вуличні укриття (фото)

У селах Циркуни та Черкаські Тишки під Харковом встановлюють укриття, які мають захистити людей у ​​разі обстрілу з боку РФ.

Села розташовані на північ від Харкова – у небезпечній близькості від держкордону з країною-агресоркою. Фото укриттів, що монтують у населених пунктах, опублікувало місцеве видання “Циркунівські вісті” у телеграмі.

Раніше у ХОВА повідомили, що в регіоні планують встановити 65 модульних укриттів. Їх монтують поблизу автовокзалів, ринків, торгових центрів, ЦНАПів та інших місць, де можуть утворюватися скупчення людей. Станом на 10 грудня в регіоні встановили вже 11 таких споруд.