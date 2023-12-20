У двох деокупованих селах під Харковом монтують вуличні укриття (фото)
Фото: “Циркунівські вісті”
У селах Циркуни та Черкаські Тишки під Харковом встановлюють укриття, які мають захистити людей у разі обстрілу з боку РФ.
Села розташовані на північ від Харкова – у небезпечній близькості від держкордону з країною-агресоркою. Фото укриттів, що монтують у населених пунктах, опублікувало місцеве видання “Циркунівські вісті” у телеграмі.
Раніше у ХОВА повідомили, що в регіоні планують встановити 65 модульних укриттів. Їх монтують поблизу автовокзалів, ринків, торгових центрів, ЦНАПів та інших місць, де можуть утворюватися скупчення людей. Станом на 10 грудня в регіоні встановили вже 11 таких споруд.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 09:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах Циркуни та Черкаські Тишки під Харковом встановлюють укриття, які мають захистити людей у разі обстрілу з боку РФ".