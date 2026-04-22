Чоловік загинув: на Харківщині 22 квітня БпЛА вдарив по автівці, є поранений
Цивільний автомобіль потрапив під атаку російського БпЛА в районі села Черкаські Тишки вранці 22 квітня, повідомила пресслужба обласної прокуратури.
“За даними слідства, 22 квітня близько 06:10 поблизу села Черкаські Тишки Харківського району військові рф атакували безпілотником (тип встановлюється) цивільний автомобіль, який рухався автодорогою у напрямку села Циркуни. Унаслідок удару загинув 66-річний чоловік. Ще один чоловік, 69 років, дістав поранення. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу у Харкові“, – поінформували прокурори.
Зазначимо, випадки атаки безпілотників на автівці на півночі Харківської області частішають. При цьому географія розширюється: небезпечна зона наблизилася до окружної Харкова. А керівництво області навіть не виключає, що в’їзди до міста затягнуть антидроновими сітками.
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 09:39;