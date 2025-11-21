Live

Автівку за мільйон хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині

Суспільство 19:31   21.11.2025
Оксана Якушко
Автівку за мільйон хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині

Липецька сільрада оголосила тендер на 961,4 тисячі грн, щоб придбати автівку Skoda Scala, повідомляє ХАЦ.

Харківський антикорупційний центр посилається на систему публічних закупівель “ProZorro”.

Аукціон, який має визначити постачальника машини, запланований на 28 листопада. А власне поставка автівки має відбутись до кінця 2025 року.

Серед технічних вимог, автівка 2025 року випуску має бути білого кольору, з електронним контролем стійкості (ESC), двозоновим клімат-контролем Climatronic, переднім та заднім парктроніком, електронним круїз-контролем та інформаційно-розважальною системою.

Липецька громада перебуває на лінії фронту, її сільрада евакуйована з Липців до Харкова.

Читайте також: Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 22 листопада у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 22 листопада у Харкові й області: графіки
21.11.2025, 20:17
Чому відключення світла на Харківщині може не співпадати з графіком – ОВА
Чому відключення світла на Харківщині може не співпадати з графіком – ОВА
21.11.2025, 16:42
Де росіяни атакували українські позиції на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де росіяни атакували українські позиції на Харківщині – Генштаб ЗСУ
21.11.2025, 17:46
Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
21.11.2025, 18:42
Новини Харкова — головне 21 листопада: удар, спростування заяв Герасимова
Новини Харкова — головне 21 листопада: удар, спростування заяв Герасимова
21.11.2025, 17:52
Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова
Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова
21.11.2025, 13:43

Новини за темою:

10.11.2025
Свічки розжарення: ключ до надійного запуску дизеля
27.10.2025
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
13.10.2025
Чоловік для викрадення автівки використав евакуатор у Харкові
06.08.2025
Безробітного харків’янина засудили до 15 років тюрми за держзраду і теракт
23.07.2025
Шукала заробіток, а отримала 15 років в’язниці – вирок 25-річній харків’янці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Автівку за мільйон хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 19:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Липецька сільрада оголосила тендер на 961,4 тисячі грн, щоб придбати автівку Skoda Scala, повідомляє ХАЦ.".