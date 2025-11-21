Автівку за мільйон хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині
Липецька сільрада оголосила тендер на 961,4 тисячі грн, щоб придбати автівку Skoda Scala, повідомляє ХАЦ.
Харківський антикорупційний центр посилається на систему публічних закупівель “ProZorro”.
Аукціон, який має визначити постачальника машини, запланований на 28 листопада. А власне поставка автівки має відбутись до кінця 2025 року.
Серед технічних вимог, автівка 2025 року випуску має бути білого кольору, з електронним контролем стійкості (ESC), двозоновим клімат-контролем Climatronic, переднім та заднім парктроніком, електронним круїз-контролем та інформаційно-розважальною системою.
Липецька громада перебуває на лінії фронту, її сільрада евакуйована з Липців до Харкова.
