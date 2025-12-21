Чоловіку, що спалив чотири автівки у Харкові, загрожує до 10 років за ґратами

Безробітний чоловік підпалював автомобілі у Харкові за винагороду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у вересні 2025 року безробітному мешканцю Харкова через Telegram запропонували підпалювати автівки за винагороду.

У листуванні «замовник» надав потенційному палію інструкції щодо вибору авто, підготовки підпалу, фото-/відеофіксації наслідків і заходів особистої безпеки.

Спочатку харків’янин у Салтівському районі міста шукав автівки й надсилав «роботодавцю» фото для погодження. Після згоди чоловік вночі обливав автівки заздалегідь підготовленою легкозаймистою сумішшю і підпалював.

Займання він знімав на відео – для підтвердження виконаного «завдання».

Унаслідок пожеж два авто згоріло повністю, ще два, що стояли поряд, — частково пошкоджені.

Власникам завдали збитків на загальну суму близько 1,4 млн гривень. Харків’янин щиро розкаявся і частково відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Чоловіка обвинувачують у навмисному пошкодженні чужого внаслідок шляхом підпалу. Справу розгляне Салтівський райсуд м Харкова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.