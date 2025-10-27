З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка

У ніч проти 11 жовтня з парковки в Харкові викрали автомобіль Volkswagen.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, зловмисник викрав машину, підібравши ключ до замка запалювання.

До правоохоронців звернувся власник автівки. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів полісмени знайшли машину та затримали підозрюваного. Це 71-річний уродженець Харківської області.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Чоловікові повідомили про підозру.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 жовтня у Салтівському районі Харкова 23-річний хлопець викрав авто зі стоянки та ганяв п’яним.