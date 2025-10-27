З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
У ніч проти 11 жовтня з парковки в Харкові викрали автомобіль Volkswagen.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, зловмисник викрав машину, підібравши ключ до замка запалювання.
До правоохоронців звернувся власник автівки. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів полісмени знайшли машину та затримали підозрюваного. Це 71-річний уродженець Харківської області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Чоловікові повідомили про підозру.
Як повідомлялося, у ніч проти 24 жовтня у Салтівському районі Харкова 23-річний хлопець викрав авто зі стоянки та ганяв п’яним.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: автомобіль, новини Харкова, поліція Харківський області, угон;
Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 18:22;