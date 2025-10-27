Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка

Події 18:22   27.10.2025
Олена Нагорна
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка

У ніч проти 11 жовтня з парковки в Харкові викрали автомобіль Volkswagen.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, зловмисник викрав машину, підібравши ключ до замка запалювання.

До правоохоронців звернувся власник автівки. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів полісмени знайшли машину та затримали підозрюваного. Це 71-річний уродженець Харківської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Чоловікові повідомили про підозру.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 жовтня у Салтівському районі Харкова 23-річний хлопець викрав авто зі стоянки та ганяв п’яним.

Читайте також: Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють

 

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Посилити підтримку ветеранів: Харківська облрада ухвалила рішення
Посилити підтримку ветеранів: Харківська облрада ухвалила рішення
23.10.2025, 16:15
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
27.10.2025, 14:24
Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють
Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють
27.10.2025, 15:29
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото)
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото)
27.10.2025, 16:18
Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
27.10.2025, 16:52
Інтеграція ветеранів у цивільне життя: що сформують на Харківщині
Інтеграція ветеранів у цивільне життя: що сформують на Харківщині
22.10.2025, 18:23

Новини за темою:

13.10.2025
Чоловік для викрадення автівки використав евакуатор у Харкові
06.08.2025
Безробітного харків’янина засудили до 15 років тюрми за держзраду і теракт
23.07.2025
Шукала заробіток, а отримала 15 років в’язниці – вирок 25-річній харків’янці
18.07.2025
Харків’янин знайшов заробіток у телеграмі і тепер може сісти на десять років
06.07.2025
Чоловіки хотіли порибалити під Харковом, але підірвалися і поїхали в лікарню


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 18:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 11 жовтня з парковки в Харкові викрали автомобіль Volkswagen.".