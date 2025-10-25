Live
  Сб 25.10.2025
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили

Події 15:57   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напередодні вночі в Салтівському районі Харкова патрульні звернули увагу на авто Volkswagen. Воно привернуло увагу тим, що рухалося у комендантську годину – близько 02:00.

“Наблизившись, інспектори побачили, що в авто працює сигналізація, а також вибите бокове скло. Поліцейські одразу увімкнули спеціальні світлові та звукові сигнали та подали вимогу про зупинку”, – пишуть в облуправлінні патрульної поліції.

Викрав авто зі стоянки

За кермом був п’яний хлопець, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Ним виявився 23-річний молодик, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства”, – пишуть копи.

Викрав авто зі стоянки

Хлопець зізнався, що викрав авто зі стоянки – розбив вікно каменем, відчинив двері та поїхав. Відповідно, ні прав на керування цією категорією, ні реєстраційних документів на авто у хлопця не було.

“Слідчі Харківського районного управління поліції № 2, встановивши наявність достатніх доказів, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, – додали правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
