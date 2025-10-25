Live
Угнал авто со стоянки и рассекал пьяным по Харькову: дерзкого водителя поймали

Происшествия 15:57   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Накануне ночью в Салтовском районе Харькова патрульные обратили внимание на авто Volkswagen. Оно привлекло внимание тем, что двигалось в комендантский час – около 02:00.

«Приблизившись, инспекторы увидели, что в автомобиле работает сигнализация, а также выбитое боковое стекло. Полицейские сразу включили специальные световые и звуковые сигналы и потребовали остановку», – пишут в облуправлении патрульной полиции.

За рулем находился пьяный парень, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Им оказался 23-летний парень, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение хулиганства», – пишут копы.

Парень признался, что угнал авто со стоянки – разбил окно камнем, открыл двери и уехал. Соответственно, ни прав на вождение данной категории, ни регистрационных документов на авто у парня не было.

«Следователи Харьковского районного управления полиции №2, установив наличие достаточных доказательств, сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – добавили правоохранители.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
