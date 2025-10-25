Live
В Немышлянском районе мужчина чуть не убил ножом знакомого

Происшествия 13:59   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Инцидент произошел 22 октября в Немышлянском районе, информируют в ГУ НП в Харьковской области.

Как оказалось, между двумя мужчинами возник конфликт. После чего решить его они решили на кулаках. В ходе драки 51-летний мужчина ударил оппонента ножом. Всего, по данным правоохранителей, было три удара.

«49-летнего пострадавшего медики госпитализировали в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК РФ. Следователи ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – уточнили копы.

Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Читайте также: В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение

Автор: Николь Костенко-Лагутина
