В Немышлянском районе мужчина чуть не убил ножом знакомого
Инцидент произошел 22 октября в Немышлянском районе, информируют в ГУ НП в Харьковской области.
Как оказалось, между двумя мужчинами возник конфликт. После чего решить его они решили на кулаках. В ходе драки 51-летний мужчина ударил оппонента ножом. Всего, по данным правоохранителей, было три удара.
«49-летнего пострадавшего медики госпитализировали в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК РФ. Следователи ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – уточнили копы.
Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы.
