У Немишлянському районі чоловік ледь не вбив ножем знайомого
Інцидент стався 22 жовтня у Немишлянському районі, інформують у ГУ НП у Харківській області.
Як виявилось, між двома чоловіками виник конфлікт. Після чого вирішити його вони вирішили на кулаках. Під час бійки 51-річний чоловік ударив опонента ножем. Загалом, за даними правоохоронців, було три удари.
“49-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 КПК України. Слідчими йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – зазначили копи.
Тепер чоловікові загрожує 15 років в’язниці.
25 Жовтня 2025 в 13:59