У Немишлянському районі чоловік ледь не вбив ножем знайомого

Події 13:59   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Немишлянському районі чоловік ледь не вбив ножем знайомого

Інцидент стався 22 жовтня у Немишлянському районі, інформують у ГУ НП у Харківській області.

Як виявилось, між двома чоловіками виник конфлікт. Після чого вирішити його вони вирішили на кулаках. Під час бійки 51-річний чоловік ударив опонента ножем. Загалом, за даними правоохоронців, було три удари.

49-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 КПК України. Слідчими йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – зазначили копи.

Тепер чоловікові загрожує 15 років в’язниці.

Читайте також: У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
