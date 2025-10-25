Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру

Події 12:50   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру

Підозр в побитті пенсіонера отримав 55-річний чоловік, уточнили в облуправлінні Нацполіції.

За даними правоохоронці, підозрюваний неодноразово чинив на свого батька фізичний та психологічний тиск. А на місце події вже кілька разів приїжджали копи.

За результатами проведеної перевірки слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру 55-річному чоловіку за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень своєму 83-річному батькові”, – пишуть копи.

Санкція статті – штраф, громадські чи виправні роботи, арешт до шести місяців або обмеження волі на два роки.

Також поліцейські вкотре закликали жертв домашнього насильства не мовчати про те, що сталося, а повідомляти правоохоронцям за номером “102”.

Читайте також: Шестеро людей, які отримали поранення через агресію РФ, у лікарні – ХОВА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру
У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру
25.10.2025, 12:50
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
24.10.2025, 19:44
Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих
Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих
25.10.2025, 09:35
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі, 13 поранених
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі, 13 поранених
25.10.2025, 12:37
За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов
За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов
25.10.2025, 08:44
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
25.10.2025, 08:18

Новини за темою:

05.08.2025
Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю
21.03.2025
Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій
06.03.2025
Бив ножем у живіт: колишній засуджений напідпитку розібрався зі співмешканкою
28.02.2025
Влаштовував скандали та погрожував розправою: історія домашнього тирана
31.01.2025
Бесіди з копами не допомогли: підозру отримав домашній тиран на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 12:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозр в побитті пенсіонера отримав 55-річний чоловік, уточнили в облуправлінні Нацполіції.".