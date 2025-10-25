У Харкові чоловік бив 83-річного батька – йому вручили підозру

Підозр в побитті пенсіонера отримав 55-річний чоловік, уточнили в облуправлінні Нацполіції.

За даними правоохоронці, підозрюваний неодноразово чинив на свого батька фізичний та психологічний тиск. А на місце події вже кілька разів приїжджали копи.

“За результатами проведеної перевірки слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру 55-річному чоловіку за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень своєму 83-річному батькові”, – пишуть копи.

Санкція статті – штраф, громадські чи виправні роботи, арешт до шести місяців або обмеження волі на два роки.

Також поліцейські вкотре закликали жертв домашнього насильства не мовчати про те, що сталося, а повідомляти правоохоронцям за номером “102”.