Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю
В облуправлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили підозру чоловікові за систематичне насильство над матір’ю.
Поліцейські наголошують: неодноразово отримували повідомлення про конфлікти в одній із квартир у Київському районі.
“На місце подій виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1. Під час проведення перевірок правоохоронці встановили, що чоловік регулярно вчиняє щодо матері насильство психологічного, економічного, а також фізичного характеру”, – уточнили в поліції.
За рік копи склали три адмінпротоколи, а також виносили терміновий заборонний припис. Однак нічого з цього так і не зупинило чоловіка.
“У зв’язку з цим слідчий ХРУП № 1 відкрив кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті”, – пояснили правоохоронці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вручили подозрение, домашний тиран, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили підозру чоловікові за систематичне насильство над матір’ю. ".