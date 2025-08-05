Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю

В облуправлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили підозру чоловікові за систематичне насильство над матір’ю.

Поліцейські наголошують: неодноразово отримували повідомлення про конфлікти в одній із квартир у Київському районі.

“На місце подій виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1. Під час проведення перевірок правоохоронці встановили, що чоловік регулярно вчиняє щодо матері насильство психологічного, економічного, а також фізичного характеру”, – уточнили в поліції.

За рік копи склали три адмінпротоколи, а також виносили терміновий заборонний припис. Однак нічого з цього так і не зупинило чоловіка.

“У зв’язку з цим слідчий ХРУП № 1 відкрив кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті”, – пояснили правоохоронці.