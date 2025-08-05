Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю

Події 11:10   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю

В облуправлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили підозру чоловікові за систематичне насильство над матір’ю. 

Поліцейські наголошують: неодноразово отримували повідомлення про конфлікти в одній із квартир у Київському районі.

“На місце подій виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1. Під час проведення перевірок правоохоронці встановили, що чоловік регулярно вчиняє щодо матері насильство психологічного, економічного, а також фізичного характеру”, – уточнили в поліції.

За рік копи склали три адмінпротоколи, а також виносили терміновий заборонний припис. Однак нічого з цього так і не зупинило чоловіка.

У зв’язку з цим слідчий ХРУП № 1 відкрив кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті”, – пояснили правоохоронці.

Читайте також: Магазин, СТО та кафе не побудували у Харкові: в орендаря забирають землю

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Зросла кількість загиблих через атаку БпЛА на Лозову: жінка померла у лікарні
Зросла кількість загиблих через атаку БпЛА на Лозову: жінка померла у лікарні
05.08.2025, 12:12
Близько 80% жителів залишилися без світла через удари по Лозовій
Близько 80% жителів залишилися без світла через удари по Лозовій
05.08.2025, 11:45
Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю
Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю
05.08.2025, 11:10
Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі
Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі
05.08.2025, 09:40
Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки
Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки
05.08.2025, 10:30
Новини Харкова — головне 5 серпня: удар по Лозовій, не ходять потяги
Новини Харкова — головне 5 серпня: удар по Лозовій, не ходять потяги
05.08.2025, 11:51

Новини за темою:

15:00
Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі
10:00
Харків’янину загрожує довічне за можливу допомогу РФ: що зробив чоловік
11:00
Влаштовувала масові заходи для підтримки РФ, СБУ викрила зрадницю
12:17
Регулярно принижував та ображав: харків’янина судитимуть за домашнє насильство

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 11:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили підозру чоловікові за систематичне насильство над матір’ю. ".