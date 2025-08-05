Совершал экономическое насилие: мужчину подозревают в издевательстве над мамой
В облуправлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что вручили подозрение мужчине за систематическое насилие над матерью.
Полицейские отмечают: неоднократно получали сообщения о конфликтах в одной из квартир в Киевском районе.
«На место происшествия выезжали полицейские сектора противодействия домашнему насилию Харьковского РУП № 1. Во время проведения проверок правоохранители установили, что мужчина регулярно совершает в отношении матери насилие психологического, экономического, а также физического характера», – уточнили в полиции.
За год копы составили три админпротокола, а также выносили срочное запретительное предписание. Однако ничего из этого так и не остановило мужчину.
«В связи с этим следователь ХРУП №1 открыл уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути», – объяснили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вручили подозрение, домашний тиран, полиция;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что вручили подозрение мужчине за систематическое насилие над матерью. ".