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Совершал экономическое насилие: мужчину подозревают в издевательстве над мамой

Происшествия 11:10   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Совершал экономическое насилие: мужчину подозревают в издевательстве над мамой

В облуправлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что вручили подозрение мужчине за систематическое насилие над матерью. 

Полицейские отмечают: неоднократно получали сообщения о конфликтах в одной из квартир в Киевском районе.

«На место происшествия выезжали полицейские сектора противодействия домашнему насилию Харьковского РУП № 1. Во время проведения проверок правоохранители установили, что мужчина регулярно совершает в отношении матери насилие психологического, экономического, а также физического характера», – уточнили в полиции.

За год копы составили три админпротокола, а также выносили срочное запретительное предписание. Однако ничего из этого так и не остановило мужчину.

«В связи с этим следователь ХРУП №1 открыл уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути», – объяснили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что вручили подозрение мужчине за систематическое насилие над матерью. ".