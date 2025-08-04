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Магазин, СТО и кафе не построили в Харькове: у арендатора забирают землю

Харьков 18:21   04.08.2025
Елена Нагорная
Магазин, СТО и кафе не построили в Харькове: у арендатора забирают землю Фото: Getty Images

Прокуратура требует от арендатора вернуть Харьковскому горсовету участок площадью более 0,2 гектара по проспекту Героев Харькова.

Землю стоимостью более 4 миллионов гривен горсовет предоставил в аренду предпринимателю в 2004 году. На участке должны были построить магазин продовольственных и сопутствующих товаров, кафе с бильярдной, СТО и автомойку, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Однако арендатор так и не приступил к строительству. Отсутствие какой-либо хозяйственной деятельности на участке свидетельствует о невыполнении условий договора аренды, что является нарушением требований земельного законодательства Украины. Как владелец земли, Харьковский городской совет рассчитывал на ее целевое использование, застройку, надлежащее содержание и, как следствие, развитие городской инфраструктуры. С целью защиты интересов территориальной общины прокуратура требует расторгнуть договор аренды и вернуть землю в собственность общины», — отметили в ведомстве.

Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует от арендатора вернуть Харьковскому горсовету участок площадью более 0,2 гектара по проспекту Героев Харькова.".