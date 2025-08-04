Магазин, СТО і кафе не побудували в Харкові: в орендаря забирають землю

Прокуратура вимагає від орендаря повернути Харківській міськраді ділянку площею понад 0,2 гектара на проспекті Героїв Харкова.

Землю вартістю понад 4 мільйони гривень міськрада надала в оренду підприємцю у 2004 році. На ділянці мали побудувати магазин продовольчих та супутніх товарів, кафе з більярдною, СТО та автомийку, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Однак орендар так і не приступив до будівництва. Відсутність будь-якої господарської діяльності на ділянці свідчить про невиконання умов договору оренди, що є порушенням вимог земельного законодавства України. Як власник землі, Харківська міська рада розраховувала на її цільове використання, забудову, належне утримання та, як наслідок, розвиток міської інфраструктури. З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура вимагає розірвати договір оренди та повернути землю у власність громади”, – відзначили у відомстві.

Господарський суд Харківської області відкрив провадження.