Магазин, СТО і кафе не побудували в Харкові: в орендаря забирають землю
Прокуратура вимагає від орендаря повернути Харківській міськраді ділянку площею понад 0,2 гектара на проспекті Героїв Харкова.
Землю вартістю понад 4 мільйони гривень міськрада надала в оренду підприємцю у 2004 році. На ділянці мали побудувати магазин продовольчих та супутніх товарів, кафе з більярдною, СТО та автомийку, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Однак орендар так і не приступив до будівництва. Відсутність будь-якої господарської діяльності на ділянці свідчить про невиконання умов договору оренди, що є порушенням вимог земельного законодавства України. Як власник землі, Харківська міська рада розраховувала на її цільове використання, забудову, належне утримання та, як наслідок, розвиток міської інфраструктури. З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура вимагає розірвати договір оренди та повернути землю у власність громади”, – відзначили у відомстві.
Господарський суд Харківської області відкрив провадження.
Читайте також: У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд
Новини за темою:
- Категорії: Харків; Теги: земля, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура, Харьковский горсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Магазин, СТО і кафе не побудували в Харкові: в орендаря забирають землю»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає від орендаря повернути Харківській міськраді ділянку площею понад 0,2 гектара на проспекті Героїв Харкова.".