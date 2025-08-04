У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд

На Харківщині повернули державі вісім гектарів лісу. Прокуратура пояснила, які порушення знайшли і чому звернулись до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, лісову земельну ділянку біля Печенізького водосховища передали в довгострокове тимчасове користування ТОВ строком на 49 років.

Встановлено, що ліс мав використовуватися виключно для рекреаційних цілей — без капбудівництва, з обов’язковим забезпеченням охорони та збереженням природного середовища.

«Проте реальний стан справ виявив грубі системні порушення. Територія лісу була самовільно огороджена суцільним залізобетонним парканом. Усередині — збудовано дерев’яні житлові будинки, капітальні споруди, штучні водойми, спортивний майданчик для великого тенісу зі штучним покриттям тощо. Жодних погоджень на ці роботи з постійним лісокористувачем надано не було», – зазначили правоохоронці.

Тож прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути землю державі. Їхній позов суд задовольнив.