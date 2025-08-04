У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд
На Харківщині повернули державі вісім гектарів лісу. Прокуратура пояснила, які порушення знайшли і чому звернулись до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, лісову земельну ділянку біля Печенізького водосховища передали в довгострокове тимчасове користування ТОВ строком на 49 років.
Встановлено, що ліс мав використовуватися виключно для рекреаційних цілей — без капбудівництва, з обов’язковим забезпеченням охорони та збереженням природного середовища.
«Проте реальний стан справ виявив грубі системні порушення. Територія лісу була самовільно огороджена суцільним залізобетонним парканом. Усередині — збудовано дерев’яні житлові будинки, капітальні споруди, штучні водойми, спортивний майданчик для великого тенісу зі штучним покриттям тощо. Жодних погоджень на ці роботи з постійним лісокористувачем надано не було», – зазначили правоохоронці.
Тож прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути землю державі. Їхній позов суд задовольнив.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: забор, ліс, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повернули державі вісім гектарів лісу. Прокуратура пояснила, які порушення знайшли і чому звернулись до суду.".