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У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд

Суспільство 14:43   04.08.2025
Вікторія Яковенко
У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині повернули державі вісім гектарів лісу. Прокуратура пояснила, які порушення знайшли і чому звернулись до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, лісову земельну ділянку біля Печенізького водосховища передали в довгострокове тимчасове користування ТОВ строком на 49 років.

Встановлено, що ліс мав використовуватися виключно для рекреаційних цілей — без капбудівництва, з обов’язковим забезпеченням охорони та збереженням природного середовища.

«Проте реальний стан справ виявив грубі системні порушення. Територія лісу була самовільно огороджена суцільним залізобетонним парканом. Усередині — збудовано дерев’яні житлові будинки, капітальні споруди, штучні водойми, спортивний майданчик для великого тенісу зі штучним покриттям тощо. Жодних погоджень на ці роботи з постійним лісокористувачем надано не було», – зазначили правоохоронці.

Тож прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути землю державі. Їхній позов суд задовольнив.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повернули державі вісім гектарів лісу. Прокуратура пояснила, які порушення знайшли і чому звернулись до суду.".