Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн

На Харківщині державі повернули лісову ділянку вартістю 10 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні 2013 року держпідприємство «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» та фізична особа уклали договір дострокового тимчасового користування лісовою ділянкою. Йдеться про територію Чугуївського (на той час Печенізького) району, площею 1,8 га.

Згідно з умовами договору, на цю земельну ділянку встановили спеціальні обмеження – заборона зведення тимчасових споруд і будівель, парканів та інших споруд лінійного типу без згоди постійного користувача.

«Однак чоловік — тимчасовий лісокористувач, — діючи в порушення умов договору, огородив земельну ділянку залізобетонним парканом, обмеживши доступ до території, в тому числі до Печенізького водосховища. Крім того, встановлено, що лісовій ділянці через всю її територію зі сторони траси простягається асфальтобетонна дорога шириною 3 м, завдовжки близько 200 м», – зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що дозвіл на такі дії підприємство не надавало. Тож правоохоронці звернулися до суду з вимогою розірвати договір, а земельну ділянку повернути державі.

Суд підтримав позицію прокуратури.