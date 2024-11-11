Live
  • Пн 11.11.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.3
  • EUR 44.49

Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн

Суспільство 15:48   11.11.2024
Вікторія Яковенко
Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн

На Харківщині державі повернули лісову ділянку вартістю 10 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні 2013 року держпідприємство «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» та фізична особа уклали договір дострокового тимчасового користування лісовою ділянкою. Йдеться про територію Чугуївського (на той час Печенізького) району, площею 1,8 га.

Згідно з умовами договору, на цю земельну ділянку встановили спеціальні обмеження – заборона зведення тимчасових споруд і будівель, парканів та інших споруд лінійного типу без згоди постійного користувача.

«Однак чоловік — тимчасовий лісокористувач, — діючи в порушення умов договору, огородив земельну ділянку залізобетонним парканом, обмеживши доступ до території, в тому числі до Печенізького водосховища. Крім того, встановлено, що лісовій ділянці через всю її територію зі сторони траси простягається асфальтобетонна дорога шириною 3 м, завдовжки близько 200 м»,  – зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що дозвіл на такі дії підприємство не надавало. Тож правоохоронці звернулися до суду з вимогою розірвати договір, а земельну ділянку повернути державі.

Суд підтримав позицію прокуратури.

Читайте також: Важливу дорогу на Харківщині довелось ремонтувати після спеки (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
11.11.2024, 16:54
«Допомога» ухилянтам: лікарка МСЕК у Харкові отримала підозру, що вона робила
«Допомога» ухилянтам: лікарка МСЕК у Харкові отримала підозру, що вона робила
11.11.2024, 16:34
Новини Харкова — головне за 11.11: хто новий начальник ГУНП Харківщини
Новини Харкова — головне за 11.11: хто новий начальник ГУНП Харківщини
11.11.2024, 16:57
Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн
Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн
11.11.2024, 15:48
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
11.11.2024, 14:00
Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)
Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)
11.11.2024, 15:19

Новини за темою:

14:22
Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду
15:21
Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна
14:19
У Харкові 4-річна дитина застрягла головою в металевій огорожі (фото)
14:32
У Харкові піймали злодія, який вкрав тимчасовий паркан у «ХТМ» (фото)

Ви читали новину: «Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині державі повернули лісову ділянку вартістю 10 млн грн.".