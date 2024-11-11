Приватник огородив ліс на Харківщині: суд забрав у нього ділянку за 10 млн грн
На Харківщині державі повернули лісову ділянку вартістю 10 млн грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, у січні 2013 року держпідприємство «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» та фізична особа уклали договір дострокового тимчасового користування лісовою ділянкою. Йдеться про територію Чугуївського (на той час Печенізького) району, площею 1,8 га.
Згідно з умовами договору, на цю земельну ділянку встановили спеціальні обмеження – заборона зведення тимчасових споруд і будівель, парканів та інших споруд лінійного типу без згоди постійного користувача.
«Однак чоловік — тимчасовий лісокористувач, — діючи в порушення умов договору, огородив земельну ділянку залізобетонним парканом, обмеживши доступ до території, в тому числі до Печенізького водосховища. Крім того, встановлено, що лісовій ділянці через всю її територію зі сторони траси простягається асфальтобетонна дорога шириною 3 м, завдовжки близько 200 м», – зазначили у прокуратурі.
Зазначається, що дозвіл на такі дії підприємство не надавало. Тож правоохоронці звернулися до суду з вимогою розірвати договір, а земельну ділянку повернути державі.
Суд підтримав позицію прокуратури.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: забор, ліс, огородил, прокуратура, суд, участок, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині державі повернули лісову ділянку вартістю 10 млн грн.".