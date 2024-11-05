Важливу дорогу на Харківщині довелось ремонтувати після спеки (фото, відео)

В Ізюмському районі ремонтують ділянку дороги. Мешканці громад, через які пролягає траса, називають шлях «дорогою життя». Чому, пояснили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Нею до найгарячіших ділянок фронту йде військова техніка, транспортують поранених та доставляють людям гуманітарну допомогу та ліки. Дорога, крім того, є одним з евакуаційних маршрутів для жителів Борівської громади», – зазначили дорожники.

Вони також розповіли, що у травні на цій трасі провели ямковий ремонт. Однак, через аномальну спеку влітку та збільшення навантаження, на кількох ділянках утворилася колійність.

«Проїхати дорогою стало складно не тільки для мешканців громад, а й військовим на автомобілях високої прохідності. Уже фрезерували асфальт, зміцнили проблемні ділянки та влаштували вирівнюючий шар», – додали дорожники.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області