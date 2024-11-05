Важливу дорогу на Харківщині довелось ремонтувати після спеки (фото, відео)
В Ізюмському районі ремонтують ділянку дороги. Мешканці громад, через які пролягає траса, називають шлях «дорогою життя». Чому, пояснили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«Нею до найгарячіших ділянок фронту йде військова техніка, транспортують поранених та доставляють людям гуманітарну допомогу та ліки. Дорога, крім того, є одним з евакуаційних маршрутів для жителів Борівської громади», – зазначили дорожники.
Вони також розповіли, що у травні на цій трасі провели ямковий ремонт. Однак, через аномальну спеку влітку та збільшення навантаження, на кількох ділянках утворилася колійність.
«Проїхати дорогою стало складно не тільки для мешканців громад, а й військовим на автомобілях високої прохідності. Уже фрезерували асфальт, зміцнили проблемні ділянки та влаштували вирівнюючий шар», – додали дорожники.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській областіи
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, дорожники, жара, ремонт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі ремонтують ділянку дороги. Мешканці громад, через які пролягає траса, називають шлях «дорогою життя». ".