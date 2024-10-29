Міст на трасі М-03 на Харківщині майже відновили: що зараз роблять дорожники

Зруйнований росіянами шляхопровід на трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський майже відновлений. Наразі дорожники облаштовують підходи до споруди.

«Реконструкцію шляхопроводу на трасі М-03 розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення. Побудований із півстоліття тому, він вже не відповідав вимогам сьогодення. Станом на лютий 2022 року, споруда була готова на 90%. Під час визволення Харківщини росіяни, відступаючи, підірвали її в кількох місцях, аби завдати шкоди логістиці, перш за все вивівши з ладу гілку залізниці, що знаходиться під шляхопроводом», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Зазначається, що фахівцям залишилося з’єднати споруду з існуючою трасою, для чого зараз прокладають асфальт.

«Відремонтований шляхопровід дозволить запустити рух без об’їздів, напряму. Що значно скоротить логістичне плече для всіх видів транспорту, у тому числі і військового значення. Це вже сьома відбудована штучна споруда на Харківщині з 25-ти зруйнованих через бойові дії. Наразі ще 12 — у роботі», – додали дорожники.