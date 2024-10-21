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Частину траси перекриють на Харківщині на два тижні: як об’їхати (схема)

Суспільство 12:07   21.10.2024
Вікторія Яковенко
Частину траси перекриють на Харківщині на два тижні: як об’їхати (схема) Фото: Харківська міськрада

З 22 жовтня буде заборонений рух на ділянці автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу Граково.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, причина – ремонтні роботи.

«Ремонтні роботи на даній ділянці проводяться з метою відновлення нормального руху після відбудови пошкодженого під час повномасштабного вторгнення шляхопроводу та для сполучення існуючої дороги з її реконструйованою частиною», – пояснили дорожники.

Схему об’їзду цієї ділянки погодили з поліцією, йдеться у повідомленні. Орієнтовний термін закриття руху – два тижні.

перекроют трассу
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 жовтня буде заборонений рух на ділянці автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу Граково.".