Частину траси перекриють на Харківщині на два тижні: як об’їхати (схема)

З 22 жовтня буде заборонений рух на ділянці автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу Граково.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, причина – ремонтні роботи.

«Ремонтні роботи на даній ділянці проводяться з метою відновлення нормального руху після відбудови пошкодженого під час повномасштабного вторгнення шляхопроводу та для сполучення існуючої дороги з її реконструйованою частиною», – пояснили дорожники.

Схему об’їзду цієї ділянки погодили з поліцією, йдеться у повідомленні. Орієнтовний термін закриття руху – два тижні.