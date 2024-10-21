Часть трассы перекроют на Харьковщине на две недели: как объехать (схема)

С 22 октября будет запрещено движение на участке автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи Граково.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, причина – ремонтные работы.

«Ремонтные работы на данном участке проводятся с целью возобновления нормального движения после восстановления поврежденного во время полномасштабного вторжения путепровода и сообщения существующей дороги с ее реконструированной частью», — объяснили дорожники.

Схему объезда этого участка согласовали с полицией, говорится в сообщении. Ориентировочный срок закрытия движения – две недели.