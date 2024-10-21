Часть трассы перекроют на Харьковщине на две недели: как объехать (схема)
Фото: Харьковский горсовет
С 22 октября будет запрещено движение на участке автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи Граково.
Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, причина – ремонтные работы.
«Ремонтные работы на данном участке проводятся с целью возобновления нормального движения после восстановления поврежденного во время полномасштабного вторжения путепровода и сообщения существующей дороги с ее реконструированной частью», — объяснили дорожники.
Схему объезда этого участка согласовали с полицией, говорится в сообщении. Ориентировочный срок закрытия движения – две недели.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 октября будет запрещено движение на участке автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи Граково.".