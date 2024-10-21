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Часть трассы перекроют на Харьковщине на две недели: как объехать (схема)

Общество 12:07   21.10.2024
Виктория Яковенко
Часть трассы перекроют на Харьковщине на две недели: как объехать (схема) Фото: Харьковский горсовет

С 22 октября будет запрещено движение на участке автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи Граково.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, причина – ремонтные работы.

«Ремонтные работы на данном участке проводятся с целью возобновления нормального движения после восстановления поврежденного во время полномасштабного вторжения путепровода и сообщения существующей дороги с ее реконструированной частью», — объяснили дорожники.

Схему объезда этого участка согласовали с полицией, говорится в сообщении. Ориентировочный срок закрытия движения – две недели.

перекроют трассу
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 октября будет запрещено движение на участке автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи Граково.".