На каком этапе восстановление дома на Куликовском спуске, рассказали в мэрии

Продолжается капитальный ремонт дома на Куликовском спуске в Харькове, который был поврежден в результате вражеских обстрелов.

В здании взрывной волной и обломками были повреждены фасад, кровля, а также выбиты окна в квартирах и местах общего пользования, информирует пресс-служба горсовета.



Фото: Харьковский горсовет

Специалисты уже демонтировали поврежденный шифер и стропильную систему. Сейчас там устанавливают мусоросбрасыватель для утилизации строительного мусора и восстанавливают крышу общей площадью около 800 квадратных метров.



Фото: Харьковский горсовет

«Продолжается монтаж новой стропильной системы из деревянных балок, восстановление парапетов. Следующий этап — ремонт фасада и замена поврежденных окон на новые металлопластиковые», — рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет