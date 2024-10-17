На каком этапе восстановление дома на Куликовском спуске, рассказали в мэрии
Продолжается капитальный ремонт дома на Куликовском спуске в Харькове, который был поврежден в результате вражеских обстрелов.
В здании взрывной волной и обломками были повреждены фасад, кровля, а также выбиты окна в квартирах и местах общего пользования, информирует пресс-служба горсовета.
Фото: Харьковский горсовет
Специалисты уже демонтировали поврежденный шифер и стропильную систему. Сейчас там устанавливают мусоросбрасыватель для утилизации строительного мусора и восстанавливают крышу общей площадью около 800 квадратных метров.
Фото: Харьковский горсовет
«Продолжается монтаж новой стропильной системы из деревянных балок, восстановление парапетов. Следующий этап — ремонт фасада и замена поврежденных окон на новые металлопластиковые», — рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается капитальный ремонт дома на Куликовском спуске в Харькове, который был поврежден в результате вражеских обстрелов.".