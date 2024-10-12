Еще три дома будут восстанавливать в Харькове, по двум работы подорожали — ХАЦ

Три поврежденные российскими обстрелами многоэтажки планируют восстановить в Харькове: по улицам Метростроителей, 6 и Соборности Украины, 241, а также по проспекту Славы, 11. На эти работы закладывают 200 миллионов гривен, что больше, чем планировали в прошлом году.

Торги объявил в октябре департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».

В частности, на восстановление дома по улице Метростроителей, 6 теперь нужно 115 миллионов гривен вместо 74 миллионов, которые рассчитывали потратить в прошлом году.



Фото с портала DREAM

«Еще в 2023 году департамент заключил соглашение с ЧП «Строительная фирма „Промтекс“ по восстановлению этого дома стоимостью 74 миллиона гривен. Работы должны были бы быть завершены в 2023 году. Однако весной 2024-го департамент и подрядчик заключили дополнительное соглашение, в котором было указано, что финансирование запланировано на второй квартал. До сих пор финансирование ремонта этого дома не началось. Но стоимость проекта пересчитали, и теперь ремонт оценивают уже в 115 миллионов. Интересно, что на сайте DREAM информация о корректировке проекта отсутствует», — рассказывают в ХАЦ.



Скрин ОО «ХАЦ»

Капитальный ремонт и реставрацию многоквартирного жилого дома по улице Соборности Украины, 241 на Салтовке оценили в 67 миллионов гривен.

«Проект предусматривает восстановление дома в том виде, каким он был. Сроком эксплуатации многоэтажки после проведения работ указали 40 лет. Проектанты уверяют, что при наличии финансирования работы можно провести за четыре месяца», — отмечают активисты.



Фото с портала DREAM

Третий тендер касается восстановления многоэтажки по проспекту Славы, 11 на Лысой Горе. Ожидаемая стоимость — 16,9 миллиона гривен.

«В прошлом году профильное управление горсовета, которое теперь стало отдельным департаментом, заключило соглашение с ООО «Строительно-монтажное управление „Энергоюжспецстрой“ на восстановление этого дома на сумму 20,48 миллиона гривен. В дополнительном соглашении, которое заключили в феврале 2024 года, указано, что в 2023 году выполнили работ на 9,3 миллиона. А вот в 2024 году фактически денег на проведение ремонта запланировано не было. Остаток должен был бы быть профинансирован в 2025 году. Однако, теперь сделали корректировку документации, и общая стоимость может вырасти со стартовых 20,5 миллионов гривен до более чем 26. В системе DREAM данный проект отсутствует. Выполнение работ запланировано до конца следующего года», — комментируют антикоррупционеры.

Скрин ОО «ХАЦ»