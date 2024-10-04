Прозрачное и подотчетное восстановление: презентация DREAM на Харьковщине

23 сентября в Харькове благотворительная организация «Координационный гуманитарный центр» провела мероприятие «Возможности НПО в процессе восстановления Украины» для представителей общественных организаций, бизнеса и медиа Харьковщины.

Основная цель встречи – презентация инструментов экосистемы DREAM для мониторинга и анализа процессов восстановления, усиления общественного участия с помощью платформы eIDEA, а также информирование об обеспечении безбарьерности в местах общего пользования.

О возможностях Цифровой экосистемы для подотчетного управления восстановлением DREAM, опыте привлечения доноров через экосистему и работе с пользователями рассказал в режиме онлайн руководитель Внедрения Проектного офиса DREAM Денис Иванов. Он акцентировал на том, что все данные, которые вносятся в экосистему, подтверждены электронной подписью ответственного лица, а значит, верифицированы. Инициаторы проектов – органы местного самоуправления, министерства и ведомства – несут ответственность за достоверность и актуальность внесенных данных. Ведь для них использование DREAM – это еще возможность создать собственный инвестиционный портфель и привлечь финансирование на проекты.

“Мы рассказываем и подчеркиваем каждому специалисту, работающему с экосистемой, что это работа с финансами, с инвестициями. Поэтому очень важно вносить точные и проверенные данные по проектам. Должна быть ответственность за каждую букву, цифру или фотографию, загруженную в систему. Мы ведь говорим о привлечении финансирования на проекты стоимостью в десятки, а иногда и сотни миллионов гривен”, – подчеркнул Денис Иванов.

Региональная координатор в Харьковской области команды Внедрения DREAM Института аналитики и адвокации Мария Листопад на примере проектов Харьковского городского совета рассказала присутствующим, какую информацию можно найти на страницах громад, как использовать интерактивную карту проектов и данные аналитического модуля bi.dream.gov.ua. При этом страница громады на публичном портале помогает находить доноров и партнеров, а также демонстрировать полный перечень собственных проектов.

“На странице каждой громады есть контактные телефоны специалиста, занимающегося ведением и администрированием страницы в DREAM. В Харьковском городском совете за это отвечает Департамент цифровизации. То есть со своими предложениями и вопросами или идеями вы можете обращаться к ответственным лицам этого Департамента. Если проанализировать проекты Харьковской громады, то видим, что 90 процентов – это проекты восстановления жилых домов, школ и больниц”, – отметила Мария Листопад.

С общими принципами будущей платформы eIDEA, которая будет отдельной сущностью в экосистеме DREAM, ознакомил СТО Центра развития инноваций, руководитель проекта «Прозрачное и демократическое восстановление» Михаил Лейченко.

«Общие ценности eIDEA – прозрачность и подотчетность, максимальная вовлеченность, социальная сплоченность. Это эффективная коммуникация, когда все видят все, как мы коммуницируем, и здесь важно показать, что не происходит никаких кулуарных договоренностей, каждый гражданин должен видеть, что его мнение учтено и услышано. Это антикоррупционные меры, когда мы будем иметь доступ к началу формирования проекта, то есть не тогда, когда уже проект реализован или создана проектно-сметная документация, а тогда, когда в начале происходит коммуникация между всеми стейкхолдерами”, – подчеркнул Михаил Лейченко.

Фото: Координаційний гуманітарний центрО важности усиления общественного участия рассказала региональная координатор Центра развития инноваций Анна Скляренко.

“Сегодня мы собрались в аудитории, мы знаем больше о DREAM, об IDEA, участники мероприятия донесут эту информацию своим коллегам, знакомым. Сеть позволит увеличить круг единомышленников и экспертный круг и привлекать большее количество граждан к процессам восстановления”, – отметила Анна Скляренко.

Кроме того, о важности создания безбарьерных пространств рассказала София Брем, эксперт по безбарьерности ОО «Технологии прогресса». А о формировании карты базовых потребностей громад – Ольга Мартынцева, представительница БО «Координационный гуманитарный центр».

Модерировала событие проектная менеджер команды внедрения DREAM Института аналитики и адвокации Мария Богданова.

Проект реализуется при поддержке программы МАТRА Посольства Королевства Нидерландов в Украине.

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