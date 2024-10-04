Прозоре і підзвітне відновлення: презентація екосистеми DREAM на Харківщині

23 вересня у Харкові благодійна організація “Координаційний гуманітарний центр” провела захід “Можливості НУО в процесі відбудови України” для представників громадських організацій, бізнесу та медіа Харківщини.

Основна мета зустрічі – презентація інструментів екосистеми DREAM для моніторингу й аналізу процесів відбудови, посилення громадської участі за допомогою платформи eIDEA, а також інформування щодо забезпечення безбар’єрності у місцях загального користування.

Про можливості Цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM, досвід залучення донорів через екосистему та роботу з користувачами розповів в онлайн режимі керівник Впровадження Проєктного офісу DREAM Денис Іванов. Він акцентував на тому, що всі дані, які вносяться до екосистеми, підтверджені електронним підписом відповідальної особи, а отже є верифікованими. Ініціатори проєктів – органи місцевого самоврядування, міністерства та відомства – несуть відповідальність за достовірність та актуальність внесених даних. Адже для них використання DREAM – це ще й можливість створити власний інвестиційний портфель та залучити фінансування на проєкти.

“Ми розповідаємо і наголошуємо кожному фахівцю, який працює з екосистемою, що це робота з фінансами, з інвестиціями. Тому дуже важливо вносити точні й перевірені дані по проєктах. Має бути відповідальність за кожну літеру, цифру чи фотографію, яка буде завантажена до системи. Адже ми говоримо про залучення фінансування на проєкти вартістю у десятки, а інколи й сотні мільйонів гривень”, – наголосив Денис Іванов.

Регіональна координаторка у Харківській області команди Впровадження DREAM Інституту аналітики та адвокації Марія Листопад на прикладі проєктів Харківської міської ради розповіла присутнім, яку інформацію можна знайти на сторінках громад, як використовувати інтерактивну мапу проєктів та дані аналітичного модуля bi.dream.gov.ua. При цьому сторінка громади на публічному порталі допомагає знаходити донорів та партнерів, а також демонструвати повний перелік власних проєктів.

“На сторінці кожної громади є контактні телефони фахівця, який займається веденням і адмініструванням сторінки у DREAM. У Харківській міській раді за це відповідає Департамент цифровізації. Тобто зі своїми пропозиціями й питаннями чи ідеями ви можете звертатися до відповідальних осіб з цього Департаменту. Якщо проаналізувати проєкти Харківської громади, то бачимо, що 90 відсотків – це проєкти відновлення житлових будинків, шкіл та лікарень”, – зазначила Марія Листопад.

Із загальними принципами майбутньої платформи eIDEA, яка буде окремою сутністю в екосистемі DREAM, ознайомив СТО Центру розвитку інновацій, керівник проєкту “Прозора та демократична відбудова” Михайло Лейченко.

“Загальні цінності eIDEA – прозорість та підзвітність, максимальна залученість, соціальна згуртованість. Це ефективна комунікація, коли всі бачать все, як ми комунікуємо, і тут важливо показати, що не відбувається жодних кулуарних домовленостей, кожен громадянин повинен бачити, що його думка врахована і почута. Це антикорупційні заходи, коли ми матимемо доступ на початку формування проєкту, тобто, не тоді, коли вже проєкт реалізований чи створена проєктно-кошторисна документація, а тоді, коли на початку відбувається комунікація між усіма стейкхолдерами”, – наголосив Михайло Лейченко.

Фото: Координаційний гуманітарний центрПро важливість посилення громадської участі розповіла регіональна координаторка Центру розвитку інновацій Анна Скляренко.

“Сьогодні ми зібралися в аудиторії, ми знаємо більше про DREAM, про еIDEA, учасники заходу донесуть цю інформацію своїм колегам, знайомим. Мережування дозволить збільшити коло однодумців і експертне коло, та залучати більшу кількість громадян до процесів відновлення та відбудови”, – зазначила Анна Скляренко.

Окрім цього, про важливість створення безбар’єрних просторів розповіла Софія Брем, експертка з безбарʼєрності ГО “Технології прогресу”. А про формування мапи базових потреб громад – Ольга Мартинцева, представниця БО “Координаційний гуманітарний центр”.

Модерувала подію проєктна менеджерка команди впровадження DREAM Інституту аналітики та адвокації Марія Богданова.

Проєкт реалізується за підтримки програми МАТRА Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

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