Ще три будинки відновлюватимуть у Харкові, по двох роботи подорожчали – ХАЦ

Три пошкоджені російськими обстрілами багатоповерхівки планують відновити у Харкові: по вулицях Метробудівників, 6 та Соборності України, 241, а також по проспекту Слави, 11. На ці роботи закладають 200 мільйонів гривень, що більше, ніж планували торік.

Торги оголосив у жовтні департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на сайт «ProZorro».

Зокрема, на відновлення будинку на вулиці Метробудівників, 6 тепер потрібно 115 мільйонів гривень замість 74 мільйонів, які розраховували витратити минулого року.



Фото з порталу DREAM

«Ще у 2023 році департамент уклав угоду з ПП “Будівельна фірма “Промтекс” щодо відновлення цього будинку вартістю 74 мільйони гривень. Роботи мали б бути завершені ще у 2023 році. Однак навесні 2024-го департамент та підрядник уклали додаткову угоду, в якій було зазначено, що фінансування заплановане на другий квартал. Досі фінансування ремонту цього будинку не розпочалося. Але вартість проєкту перерахували, і тепер ремонт оцінюють уже у 115 мільйонів. Цікаво, що на сайті DREAM інформація про коригування проєкту відсутня», — розповідають у ХАЦ.



Скриншот ГО “ХАЦ”

Капітальний ремонт та реставрацію багатоквартирного житлового будинку на вулиці Соборності України, 241 на Салтівці оцінили у 67 мільйонів гривень.

«Проєкт передбачає відновлення будинку в тому вигляді, яким він був. Терміном експлуатації багатоповерхівки після проведення робіт зазначили 40 років. Проєктанти запевняють, що при наявності фінансування роботи можна провести за чотири місяці», – зазначають активісти.



Фото з порталу DREAM

Третій тендер стосується відновлення багатоповерхівки на проспекті Слави, 11 на Лисій Горі. Очікувана вартість – 16,9 мільйона гривень.

«Минулого року профільне управління міськради, яке тепер стало окремим департаментом, уклало угоду з ТОВ “Будівельно-монтажне управління “Енергоюжспецстрой” на відновлення цього будинку на суму 20,48 мільйона гривень. У додатковій угоді, яку уклали у лютому 2024 року, вказано, що у 2023 році виконали робіт на 9,3 мільйона. А ось у 2024 році фактично грошей на проведення ремонту заплановано не було. Залишок мав би бути профінансований у 2025 році. Однак, тепер зробили коригування документації, і загальна вартість може зрости зі стартових 20,5 мільйонів гривень до понад 26. У системі DREAM даний проєкт відсутній. Виконання робіт заплановане до кінця наступного року», – коментують антикорупціонери.

Скриншот ГО “ХАЦ”