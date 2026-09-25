ISW: РФ “окуповує” Харківщину на словах, а підтверджує це “флаговтыками”

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували останні заяви Міноборони РФ, а також російських блогерів щодо “успіхів” окупантів на Харківщині. Як виявилося, гучні заяви ворога про окупацію населених пунктів та оточення угруповань ЗСУ – лише фейки. А відео із піднятими триколорами – чергові випадки так званих “флаговтыков”.

Нещодавно ворог заявив про просування на Великобурлуцькому напрямку. Там, за даними Міноборони РФ, під контроль Росії нібито перейшли населені пункти Хижнякове та Бузове. Тим самим, стверджували окупанти, їм удалося ще й оточити СОУ на північному сході від Харкова. Однак нічого з цього підтвердити в ISW не змогли.

“Пов’язаний з Кремлем російський блогер визнав, що немає візуальних доказів «повного» оточення і досить мало відеозаписів, які б демонстрували російський контроль над населеними пунктами, які Міністерство оборони Росії відносить до захоплених. ISW не виявила жодних доказів на підтвердження заяв Міністерства оборони Росії та блогерів про українське оточення на півночі Харківської області, а нещодавні заяви України продовжують спростовувати ці російські твердження”, – констатували аналітики.

Нема успіхів у росіян і на Борівському напрямку. Вирішив цю проблему ворог уже звичним способом – “флаговтыком”. Так триколор занесли до Новоплатонівки, після чого заявили: населений пункт – повністю під контролем ЗС РФ.

“Джерело, що повідомляє про Західне угруповання військ Росії, 24 вересня заявило, що російське військове командування доручило російському 1432-му мотострілецькому полку провести операцію з підняття прапора в Новоплатонівці (на північному сході Харківської області). Тактика підняття прапорів є частиною когнітивних зусиль Кремля, спрямованих на перебільшення російських здобутків та створення хибного уявлення про військову силу”, – пояснили в ISW.