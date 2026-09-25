Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону

Харків та п’ять населених пунктів області обстріляли минулої доби росіяни, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в с. Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали – 14. Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири ракети;

два КАБи;

два fpv-дрони;

114 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах.