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Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону

Події 09:01   25.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону

Харків та п’ять населених пунктів області обстріляли минулої доби росіяни, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу в с. Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали – 14. Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • два КАБи;
  • два fpv-дрони;
  • 114 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та п’ять населених пунктів області обстріляли минулої доби росіяни, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".