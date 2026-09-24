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Бомбу, вагою 250 кг, знайшов житель у лісі на Харківщині: її знешкодили

Суспільство 13:41   24.09.2026
Вікторія Яковенко
Бомбу, вагою 250 кг, знайшов житель у лісі на Харківщині: її знешкодили Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Сапери знешкодили на Харківщині 250 кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Як розповіли у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, мешканець села Таранівка у лісі помітив підозрілий предмет. Він одразу розповів про знахідку рятувальникам.

“Прибувши на місце сапери вилучили 250-ти кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет знищено на підривному майданчику контрольованим підривом. Тож, вирушаючи до лісу, пам’ятайте: незнайомий предмет може бути смертельно небезпечним”, – зазначили сапери.

Нагадаємо, у селі Хотімля Чугуївського району піротехніки ДСНС знешкодили нездетонований керований авіаційний боєприпас УМПБ Д-30СН.

Читайте також: Росіяни обстріляли ферму на Чугуївщині: шестеро загиблих (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знешкодили на Харківщині 250 кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.".