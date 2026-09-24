Росіяни обстріляли ферму на Чугуївщині: вже сім загиблих
Вранці 24 вересня ворог атакував ферму у селі Стара Гнилиця Чугуївського району. Відомо, що пошкоджено приміщення ферми. Також є загиблі та поранені.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, загинули семеро людей.
“Серед загиблих – двоє чоловіків і чотири жінки”, – уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Проте кількість загиблих та постраждалих постійно зростає. Так, станом на 10:15 вже відомо про 12 поранених. Усі вони – працівники ферми.
“Усім пораненим надається медична допомога. Профільні фахівці працюють на місці атаки”, – додав начальник ХОВА.