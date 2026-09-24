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Росіяни обстріляли ферму на Чугуївщині: вже сім загиблих

Події 10:15   24.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни обстріляли ферму на Чугуївщині: вже сім загиблих

Вранці 24 вересня ворог атакував ферму у селі Стара Гнилиця Чугуївського району. Відомо, що пошкоджено приміщення ферми. Також є загиблі та поранені. 

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, загинули семеро людей.

Обстріл ферми у Старій Гнилиці

“Серед загиблих – двоє чоловіків і чотири жінки”, – уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Проте кількість загиблих та постраждалих постійно зростає. Так, станом на 10:15 вже відомо про 12 поранених. Усі вони – працівники ферми.

“Усім пораненим надається медична допомога. Профільні фахівці працюють на місці атаки”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 10:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 вересня ворог атакував ферму у селі Стара Гнилиця Чугуївського району. Відомо, що пошкоджено приміщення ферми. Також є загиблі та поранені. ".