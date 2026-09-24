Чотирирічна дитина втекла від мами, поки та розплачувалася на касі

23 вересня до копів звернулася 34-річна жінка, яка розповіла про зникнення свого чотирирічного сина, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області. Як виявилося, дитина зникла, поки мати оплачувала товари у магазині.

Мати дитини розповіла, що син зник, коли вона оплачувала покупки в одному із магазинів в Індустріальному районі. Спочатку вона намагалася самостійно розшукати дитину, але після десяти хвилин марних пошуків звернулася до поліції.

“На місце події прибули працівники відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2. Правоохоронці розшукали дитину в переході станції метрополітену, що розташована поруч, та передали матері. Поліція закликає батьків не залишати дітей без нагляду та бути особливо уважними у людних місцях“, – додали копи.