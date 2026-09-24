Де на Харківщині точилися бої, розповів Генштаб

У ранковому зведенні 24 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби противник намагався прорватися на Харківщині 14 разів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Тернової, Стариці, Вовчанська, Малої Вовчої, Озерного та Обухівки.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ворога в районі Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати окупантів:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 277 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7467 дронів-камікадзе та здійснили 2469 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.