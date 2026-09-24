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Где на Харьковщине шли бои, рассказал Генштаб

Украина 08:09   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где на Харьковщине шли бои, рассказал Генштаб

В утренне сводке 24 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток противник пытался прорваться на Харьковщине 14 раз. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Терновой, Старицы, Волчанска, Малой Волчьей, Озерного и Обуховки.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма врага в районе Куриловки, Новоосиново и  Ковшаровки.

Также в ГШ обновили информацию о потерях оккупантов:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 277 боевых столкновений. Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7467 дронов-камикадзе и совершили 2469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 93 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренне сводке 24 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток противник пытался прорваться на Харьковщине раз. ".