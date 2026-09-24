Где на Харьковщине шли бои, рассказал Генштаб

В утренне сводке 24 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток противник пытался прорваться на Харьковщине 14 раз.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Терновой, Старицы, Волчанска, Малой Волчьей, Озерного и Обуховки.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма врага в районе Куриловки, Новоосиново и Ковшаровки.

Также в ГШ обновили информацию о потерях оккупантов:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 277 боевых столкновений. Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7467 дронов-камикадзе и совершили 2469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 93 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.