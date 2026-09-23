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Земли на Харьковщине незаконно засеяли подсолнечником – прокуратура судилась

Общество 14:15   23.09.2026
Виктория Яковенко
Земли на Харьковщине незаконно засеяли подсолнечником – прокуратура судилась

Правоохранители установили, что предприниматель в Изюмском районе без разрешений засеял подсолнечником пастбища. Прокуратура сообщила о последствиях и обратилась в суд.

В аренде находились пять земельных участков площадью более 241 га общей стоимостью 186 млн гривен, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Четыре из них принадлежат к пастбищам, еще одна — к сенокосам. По условиям договоров арендатор должен использовать эти угодья исключительно для сенокосения и выпаса скота. Физическое лицо-предприниматель без соответствующих разрешений распахало пастбища и засеяло их сельскохозяйственными культурами, в частности подсолнечником. Фактическое использование участков как пашни подтверждено выводом специалиста», — отметили правоохранители.

По их данным, последствия такие: обработка пастбищ и сенокосов приводит к уничтожению природного растительного покрова, повышает риск эрозии и может вызвать деградацию почв.

Так что правоохранители подали иск в суд. Их требования удовлетворили: договоры аренды пяти земельных участков разорваны, а землю обязали вернуть Савинскому поселковому совету.

Земли в Харьковской области незаконно засеяли подсолнечником

Напомним, по меньшей мере восемь жителей Харьковщины, преимущественно пожилые люди, стали пострадавшими от мошеннических махинаций с земельными участками на территории Изюмского района. Как действовала схема, сообщали в областной прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 14:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что предприниматель в Изюмском районе без разрешений засеял подсолнечником пастбища. Прокуратура сообщила о последствиях и обратилась в суд.".