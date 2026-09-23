Землі на Харківщині незаконно засіяли соняшником – прокуратура судилась

Правоохоронці встановили, що підприємець в Ізюмському районі без дозволів засіяв соняшником пасовища. Прокуратура повідомила про наслідки та звернулася до суду.

В оренді перебували п’ять земельних ділянок площею понад 241 га загальною вартістю 186 млн гривень, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Чотири з них належать до пасовищ, ще одна — до сіножатей. За умовами договорів орендар мав використовувати ці угіддя виключно для сінокосіння та випасання худоби. Натомість фізична особа-підприємець без відповідних дозволів розорала пасовища та засіяла їх сільськогосподарськими культурами, зокрема соняшником. Фактичне використання ділянок як ріллі підтверджено висновком спеціаліста», – зазначили правоохоронці.

За їхніми даними, наслідки такі: обробіток пасовищ і сіножатей призводить до знищення природного рослинного покриву, підвищує ризик ерозії та може спричинити деградацію ґрунтів.

Тож правоохоронці подали позов до суду. Їхні вимоги задовольнили: договори оренди п’яти земельних ділянок розірвано, а землю зобов’язали повернути Савинській селищній раді.

Нагадаємо, щонайменше восьмеро жителів Харківщини, переважно люди похилого віку, стали потерпілими від шахрайських махінацій із земельними ділянками на території Ізюмського району. Як діяла схема, повідомляли в обласній прокуратурі.