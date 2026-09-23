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Землі на Харківщині незаконно засіяли соняшником – прокуратура судилась

Суспільство 14:15   23.09.2026
Вікторія Яковенко
Землі на Харківщині незаконно засіяли соняшником – прокуратура судилась

Правоохоронці встановили, що підприємець в Ізюмському районі без дозволів засіяв соняшником пасовища. Прокуратура повідомила про наслідки та звернулася до суду.

В оренді перебували п’ять земельних ділянок площею понад 241 га загальною вартістю 186 млн гривень, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Чотири з них належать до пасовищ, ще одна — до сіножатей. За умовами договорів орендар мав використовувати ці угіддя виключно для сінокосіння та випасання худоби. Натомість фізична особа-підприємець без відповідних дозволів розорала пасовища та засіяла їх сільськогосподарськими культурами, зокрема соняшником. Фактичне використання ділянок як ріллі підтверджено висновком спеціаліста», – зазначили правоохоронці.

За їхніми даними, наслідки такі: обробіток пасовищ і сіножатей призводить до знищення природного рослинного покриву, підвищує ризик ерозії та може спричинити деградацію ґрунтів.

Тож правоохоронці подали позов до суду. Їхні вимоги задовольнили: договори оренди п’яти земельних ділянок розірвано, а землю зобов’язали повернути Савинській селищній раді.

Земли в Харьковской области незаконно засеяли подсолнечником

Нагадаємо, щонайменше восьмеро жителів Харківщини, переважно люди похилого віку, стали потерпілими від шахрайських махінацій із земельними ділянками на території Ізюмського району. Як діяла схема, повідомляли в обласній прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 14:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили, що підприємець в Ізюмському районі без дозволів засіяв соняшником пасовища. Прокуратура повідомила про наслідки та звернулася до суду.".