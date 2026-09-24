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За сутки на Харьковщине погибли шесть человек, пострадали – десять

Происшествия 08:43   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине погибли шесть человек, пострадали – десять

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине погибли шесть человек. Враг обстрелял восемь населенных пунктов. 

«В с. Старая Гнилица Малиновской громады, предварительно, погибли пять человек, пострадали – 8; возле с. Безруки Дергачевской громады погиб 68-летний мужчина, получила ранения 52-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады ранен 63-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 08:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине погибли шесть человек. Враг обстрелял восемь населенных пунктов. ".