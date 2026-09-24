За сутки на Харьковщине погибли шесть человек, пострадали – десять

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине погибли шесть человек. Враг обстрелял восемь населенных пунктов.

«В с. Старая Гнилица Малиновской громады, предварительно, погибли пять человек, пострадали – 8; возле с. Безруки Дергачевской громады погиб 68-летний мужчина, получила ранения 52-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады ранен 63-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

два БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.