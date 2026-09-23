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Гигиенические наборы бесплатно выдают в Харьковской области: как получить

Актуально 20:00   23.09.2026
Татьяна Литвина
Гигиенические наборы бесплатно выдают в Харьковской области: как получить

Гигиенические наборы от общественной организации «Элеос-Украина» могут получить жители Харьковской области. Кроме стандартных наборов, предусмотрены специализированные — для людей с ограниченной мобильностью и тех, кто по состоянию здоровья нуждается в дополнительных средствах ежедневного ухода.

О старте акции команда «Элеос-Украина» сообщила на своей странице в Facebook.

Для получения гигиенического набора необходимо предварительно оставить запрос. Для этого нужно заполнить онлайн-форму.

С вопросами можно обращаться по номеру: +38 (068) 101-66-80.

выдача гигиенических наборов, Элеос-Украина
Фото: Элеос-Украина/facebook.com/eleos.ukraine

Через эту же онлайн-форму можно обратиться за юридической и психологической помощью, поддержкой в восстановлении документов или эвакуации.

«Остерегайтесь мошенников. Элеос-Украина не просит данные банковских карт, PIN- или CVV-коды, пароли или коды SMS. Если вы не оставляли обращения или не регистрировались на получение пособия, будьте осторожны со звонками от неизвестных лиц, представляемых работниками организации. Помощь Элеос-Украина предоставляется бесплатно», — предупреждают волонтеры.

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Напомним, на этой неделе на одной из свалок в городе Дергачи нашли гуманитарную помощь: муку, консервы, макароны и крупы. Большинство продуктов имело действующий срок годности.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гигиенические наборы от общественной организации «Элеос-Украина» могут получить жители Харьковской области. ".