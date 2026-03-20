Live

Копы и волонтеры эвакуировали 9-летнего мальчика и мужчину

Украина 11:45   20.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
На странице в Facebook Полицейские офицеры громад в Харьковской области сообщили, что продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, которые находятся под регулярными обстрелами россиян. В этот раз им удалось вывезти маленького мальчика.

Так совместно с подразделением «Белые ангелы» копы вывезли 9-летнего мальчика. А представители БО «Роза на руке» помогли эвакуировать жителя поселка Великий Бурлук.

Эвакуация в Купянском районе 20 марта 2026
Фото: Полицейские офицеры громад в Харьковской области/Facebook

«Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских и волонтеров все эвакуированные безопасно доставлены в более безопасные районы, где им оказана необходимая помощь. Правоохранители обеспечили сопровождение, а также помогли с посадкой и транспортировкой», – добавили в сообщении.

В очередной раз жителей призывают не затягивать, а выезжать из опасных населенных пунктов. В случае необходимости, за помощью можно обращаться к копам и звонить по номеру «102».

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Копы и волонтеры эвакуировали 9-летнего мальчика и мужчину», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 11:45;

