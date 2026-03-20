Копы и волонтеры эвакуировали 9-летнего мальчика и мужчину

На странице в Facebook Полицейские офицеры громад в Харьковской области сообщили, что продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, которые находятся под регулярными обстрелами россиян. В этот раз им удалось вывезти маленького мальчика.

Так совместно с подразделением «Белые ангелы» копы вывезли 9-летнего мальчика. А представители БО «Роза на руке» помогли эвакуировать жителя поселка Великий Бурлук.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских и волонтеров все эвакуированные безопасно доставлены в более безопасные районы, где им оказана необходимая помощь. Правоохранители обеспечили сопровождение, а также помогли с посадкой и транспортировкой», – добавили в сообщении.

В очередной раз жителей призывают не затягивать, а выезжать из опасных населенных пунктов. В случае необходимости, за помощью можно обращаться к копам и звонить по номеру «102».