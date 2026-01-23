Live

Удар по волонтерам на Харьковщине: видео с авто ранее публиковали в Z-каналах

Общество 13:36   23.01.2026
Виктория Яковенко
Удар по волонтерам на Харьковщине: видео с авто ранее публиковали в Z-каналах Фото: Вячеслав Задоренко

Погибшие волонтеры в Казачьей Лопани в результате атаки FPV-дронов в течение двух лет доставляли гуманитарную помощь жителям, рассказал в эфире «Суспільного» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Они загрузили вчера хлеб в гуманитарном штабе, гуманитарную поддержку везли именно в поселок, для людей, которые там остаются. Враг четко знал, что это местные жители, потому что на своих Z-каналах осенью еще враг выставлял видео, где российский дрон-«ждун» на трассе зафиксировал машину этих волонтеров, но не нанес удар, люди тогда выпрыгнули из машины и сохранили свою жизнь в посадке. Вражеские каналы начали писать, что «мы не бьем по гражданским, мы видим гражданские авто и не наносим по ним удары». А вчера именно это транспортное средство, которое он размещал на своих интернет ресурсах, они его уничтожили, и именно этих двух местных жителей убили», — рассказал Задоренко.

Он отметил, что сейчас немного людей готовы рисковать своей жизнью, чтобы довести в поселок гуманитарную помощь. По его данным, в Казачьей Лопани остаются 400 жителей.

«Безусловно, мы находим промежуток времени, определенные погодные условия, чтобы завести гуманитарную помощь именно в поселок Казачья Лопань. На сегодня ситуация осложняется тем, что люди погибли, и, видимо, гуманитарную помощь будут сегодня подвозить в ближайший населенный пункт, и оттуда уже находить какие-то другие пути, а не центральную дорогу для того, чтобы доставить именно эту помощь», — сказал Задоренко.

Читайте также: Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 23 января: развращение девочки, погибшие от удара
Новости Харькова – главное 23 января: развращение девочки, погибшие от удара
23.01.2026, 14:57
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
22.01.2026, 21:55
Систематически насиловал 8-летнюю: девочка призналась, что это делал ее дед
Систематически насиловал 8-летнюю: девочка призналась, что это делал ее дед
23.01.2026, 11:12
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
23.01.2026, 07:37
Сегодня 23 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 января 2026: какой праздник и день в истории
23.01.2026, 06:00
Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ
Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ
23.01.2026, 14:44

Новости по теме:

22.01.2026
Главы перемещенных из-за войны громад собирались в Харькове: что обсуждали
22.01.2026
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
11.12.2025
Харьковская организация «Пролиска» получила престижную награду
06.12.2025
Выставка к Международному дню волонтера открылась в Харькове (видео)
20.11.2025
Прокат автомобилей для волонтеров и фондов: как операторы помогают обеспечить мобильность гуманитарных миссий


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по волонтерам на Харьковщине: видео с авто ранее публиковали в Z-каналах», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 января 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибшие волонтеры в Казачьей Лопани в результате атаки FPV-дронов в течение двух лет доставляли гуманитарную помощь жителям".