Удар по волонтерам на Харьковщине: видео с авто ранее публиковали в Z-каналах
Погибшие волонтеры в Казачьей Лопани в результате атаки FPV-дронов в течение двух лет доставляли гуманитарную помощь жителям, рассказал в эфире «Суспільного» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Они загрузили вчера хлеб в гуманитарном штабе, гуманитарную поддержку везли именно в поселок, для людей, которые там остаются. Враг четко знал, что это местные жители, потому что на своих Z-каналах осенью еще враг выставлял видео, где российский дрон-«ждун» на трассе зафиксировал машину этих волонтеров, но не нанес удар, люди тогда выпрыгнули из машины и сохранили свою жизнь в посадке. Вражеские каналы начали писать, что «мы не бьем по гражданским, мы видим гражданские авто и не наносим по ним удары». А вчера именно это транспортное средство, которое он размещал на своих интернет ресурсах, они его уничтожили, и именно этих двух местных жителей убили», — рассказал Задоренко.
Он отметил, что сейчас немного людей готовы рисковать своей жизнью, чтобы довести в поселок гуманитарную помощь. По его данным, в Казачьей Лопани остаются 400 жителей.
«Безусловно, мы находим промежуток времени, определенные погодные условия, чтобы завести гуманитарную помощь именно в поселок Казачья Лопань. На сегодня ситуация осложняется тем, что люди погибли, и, видимо, гуманитарную помощь будут сегодня подвозить в ближайший населенный пункт, и оттуда уже находить какие-то другие пути, а не центральную дорогу для того, чтобы доставить именно эту помощь», — сказал Задоренко.
