Кому доверяют украинцы? По балансу Терехов опередил Федорова и Зеленского

По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).

Такое всеукраинское исследование общественного мнения проводили в период с 7 мая по 3 июня специалисты Киевского международного института социологии (КМИС).

«Среди политиков и общественно-политических деятелей из списка самые высокие показатели доверия имеют Игорь Терехов (52% доверяют и 19% не доверяют, баланс +32%), Михаил Федоров (50% доверяют и 21% не доверяют, баланс +29%), Владимир Зеленский (61% доверяют и 34% не доверяют, баланс +27%) и Виталий Ким (47% доверяют и 27% не доверяют, баланс +20%). Далее по показателям доверия идут Олег Ляшко (47% доверяют и 43% не доверяют, баланс +5%) и Сергей Притула (46% доверяют и 44% не доверяют, баланс +2%)», — говорится в публикации.

Специалисты отмечают, что у Терехова, Федорова и Кима остается большой потенциал для роста рейтингов, поскольку в других регионах Украины их пока знают меньше, чем президента.

«Все остальные политики и общественно-политические деятели из списка имеют негативный баланс, то есть им не доверяют больше, чем доверяют. В то же время среди них можно выделить тех, чьи показатели (для украинских реалий) относительно высоки: Виталий Кличко, Юлия Свириденко, Дмитрий Разумков, Алексей Гончаренко. Их баланс доверия-недоверия отрицательный, он составляет от -11% до -23%, но им не доверяют меньше половины опрошенных (а в случае Свириденко, Разумкова, Гончаренко довольно многие не знают их)», — отмечают в КМИС.

Что касается общей динамики, отношение украинцев к президенту Зеленскому остается стабильным в сравнении с апрелем 2026 года. На противоположном полюсе рейтинга оказались Юрий Бойко (баланс -72%) и Юлия Тимошенко (баланс -75%).

В оборонной сфере все представленные в списке деятели имеют исключительно положительный баланс доверия. Возглавляет этот список военный и основатель подразделения «Птицы Мадяра» Роберт Бровди (70% доверия, баланс +63%). Бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяют 73% граждан (баланс +52%), а руководителю ГУР Кириллу Буданову — 70% (баланс +48%). Действующему главкому Александру Сырскому выразили доверие 52% респондентов, его баланс составляет +16%.