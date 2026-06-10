Кому довіряють українці? За балансом Терехов випередив Федорова та Зеленського

За відсотком довіри українців мер Харкова Ігор Терехов серед політиків поступається лише президенту Володимиру Зеленському – 52% проти 61% відповідно. При цьому Терехов має найвищий у списку чистий баланс довіри-недовіри (+32%).

Таке всеукраїнське дослідження громадської думки проводили у період з 7 травня до 3 червня фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

«Серед політиків та суспільно-політичних діячів зі списку найвищі показники довіри мають Ігор Терехов (52% довіряють та 19% не довіряють, баланс +32%), Михайло Федоров (50% довіряють та 21% не довіряють, баланс +29%), Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%) та Віталій Кім (47% довіряють та 27% не довіряють, баланс +20%). Далі за показниками довіри йдуть Олег Ляшко (47% довіряють та 43% не довіряють, баланс +5%) та Сергій Притула (46% довіряють та 44% не довіряють, баланс +2%)», — йдеться у публікації.

Фахівці зазначають, що у Терехова, Федорова та Кіма залишається великий потенціал для зростання рейтингів, оскільки в інших регіонах України їх поки що знають менше, ніж президента.

«Всі інші політики та громадсько-політичні діячі зі списку мають негативний баланс, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. Водночас серед них можна виокремити тих, чиї показники (для українських реалій) є відносно високими: Віталій Кличко, Юлія Свириденко, Дмитро Разумков, Олексій Гончаренко. Їх баланс довіри-недовіри від’ємний, він становить від -11% до -23%, але їм не довіряють менше половини опитаних (а у випадку Свириденко, Разумкова, Гончаренка доволі багато не знають їх)», — зазначають у КМІС.

Щодо загальної динаміки, ставлення українців до президента Зеленського залишається стабільним порівняно з квітнем 2026 року. На протилежному полюсі рейтингу опинилися Юрій Бойко (баланс -72%) та Юлія Тимошенко (баланс -75%).

В оборонній сфері всі представлені у списку діячі мають виключно позитивний баланс довіри. Очолює цей список військовий та засновник підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (70% довіри, баланс +63%). Колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 73% громадян (баланс +52%), а керівнику ГУР Кирилу Буданову — 70% (баланс +48%). Чинному головкому Олександру Сирському висловили довіру 52% респондентів, його баланс становить +16%.